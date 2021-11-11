Россия вдвое увеличила темпы выдачи паспортов в Донбассе – глава ДНР

Темпы получения российских паспортов гражданами Донецкой Народной Республики значительно ускорились.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, этому способствует совершенствование работы Миграционной службы республики во взаимодействии с органами РФ.

«Мы видим увеличивающийся темп по получению паспортов РФ и ДНР. Он достигается за счёт того, что постоянно совершенствуются механизмы, подходы нашей Миграционной службы. Мы реагируем на обращения наших граждан», – заявил он и отметил, что одновременно соблюдаются меры по контролю за процессом получения российского гражданства.

«Темпы увеличились примерно в два раза. Если говорить о паспортах ДНР, то их больше 820 тысяч. Тенденция понятна, но ещё есть требования безопасности – это необходимость получения паспорта ДНР, и только потом появляется возможность получения паспорта РФ. Это тоже стало определённым стимулом...

Но это не последний стимул. У наших чиновников и госслужащих тоже была необходимость получить паспорт ДНР. В течение 2022 года мы будем принимать решение, что наличие гражданства ДНР является обязательным условием занимать должность в чиновничьем аппарате или на госслужбе как таковой», – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.11.21

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