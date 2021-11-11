Почти половина Керчи осталась без отопления из-за сбоя в работе Камыш-Бурунской ТЭЦ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сбой произошел из-за скачка напряжения.

«В результате инцидента остановилось оборудование ТЭЦ – прервалось производство электрической и тепловой энергии. В компании «Крымэнерго», которая отвечает за работоспособность энергосистемы и ее узлов, причину скачка напряжения пока пояснить не смогли, – сообщили в пресс-службе «КРЫМТЭЦ». – В ближайшее время теплоснабжение потребителей Керчи (ТЭЦ отапливает около 40% города) будет восстановлено. Энергетики просят керчан с пониманием отнестись к ремонтным работам».

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 11.11.21

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