В Крыму обязали чиновников ездить на общественном транспорте

В Симферополе отправили в отставку начальника управления транспорта и связи городской администрации Анастасию Волкову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официально чиновница написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Отметим, что транспортная сферы крымской столицы постоянно подвергается жесткой критике – в первую очередь, за несоблюдение расписания.

Впрочем, общественный транспорт оставляет желать лучшего по всему Крыму. По мнению главы РК Сергея Аксенова, проблема в том, что руководители муниципалитетов и их замы вообще не интересуются этой сферой:

«Большие руководители не хотят опускаться до поездок в общественном транспорте. Человек, который не занимается этим вопросом, точнее не пользуется общественным транспортом, не примет управленческого решения», – заявил Аксенов, пригрозив: «Если я буду понимать, что заместители глав администраций не были на маршрутах, то будут увольнения».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 11.11.21

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