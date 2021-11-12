Крым и Севастополь вошли число регионов с самым высоким ростом коммуналки в 2022 году

Крым и Севастополь вошли в пятерку российских регионов, где в 2022 году более всего повысятся коммунальные платежи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство РФ установило предельные индексы роста цен на коммунальные услуги во всех регионах в будущем году. Сильнее всего повысятся платежи в Чечне – на 6,5%. На втором месте – Санкт-Петербург – плюс 6,3%. Третью строчку делят Крым, Севастополь и Татарстан – плюс 6,2%.

Аналогичный показатель был установлен для РК и Севастополя и на 2021 год. Столь высокий рост объясняется тем, что на полуострове была низкая тарифная база, и теперь тарифы пытаются подтянуть до экономически обоснованных.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 11.11.21

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