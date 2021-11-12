Крым преодолел новый рубеж по числу зараженных ковидом

В Крыму за сутки зарегистрировано 828 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболеваемость растет с 15 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 20 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 106 тысяч 96 зараженных, в ноябре Крым преодолевает новый тысячный рубеж ежедневно. Жертвами ковида стали 3 тысячи 216 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.11.21

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