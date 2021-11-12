В Крыму бетономешалка рухнула во двор частного дома

В Крыму бетономешалка упала с дороги во двор частного дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП случилось в Алуште. Хозяйка дома услышала грохот, вышла на улицу и обнаружила в собственном дворе лежащую на боку бетономешалку.

К счастью, 75-летний водитель остался жив. Он пояснил, что не вписался в поворот и слетел с дороги (снеся забор и деревья – прим. РИА «Новый День»).

«То, что дети женщины не играли в этот момент во дворе, – большая удача, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – На шум тут же прибежали рабочие с соседней стройки и наехали на хозяйку дома – мол, это она разводит тут панику».

Женщина обратилась в полицию.

Алушта, Олег Яковенко

Алушта. Другие новости 12.11.21

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