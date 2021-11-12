На черноморских курортах России могут ввести QR-коды для поездок на любом транспорте

В Крыму и на Кубани могут ввести QR-коды для поездок на любом транспорте.

Об этом пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источники в Минтуризма РФ: «В случае критического роста числа зараженных и умерших от коронавируса в субъектах ЮФО (включая курорты Кубани и Крымский полуостров) могут ввести QR-коды для поездок на любом (общественном, муниципальном, междугороднем) транспорте».

Что понимается под критическим ростом, не поясняется.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сегодня суточная выявляемость в Крыму превышает 800 человек, смертность достигает 20 человек в день.

В Минутризма добавили, что регионы ЮФО будут использовать (в соответствии с принимаемым законодательством) QR-коды для приобретения билетов и посадки в самолеты и поезда.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 12.11.21

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