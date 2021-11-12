Число умерших от ковида в Севастополе превысило 1,5 тысячи

В Севастополе за сутки зарегистрировано 354 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 12 человек.

Всего с начала эпидемии в городе 43 тысячи 261 зараженный, из них умерли от ковида 1 тысяча 507.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 12.11.21

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