Число умерших от ковида в Севастополе превысило 1,5 тысячи

В Севастополе за сутки зарегистрировано 354 новых случая коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 12 человек.
Всего с начала эпидемии в городе 43 тысячи 261 зараженный, из них умерли от ковида 1 тысяча 507.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 12.11.21
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