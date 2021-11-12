В Крыму из земли начали вылезать человеческие скелеты

На западном побережье Крыма из земли в буквальном смысле начали вылезать скелеты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», человеческие останки начало выдавливать из глинистого обрыва на одном из пляжей недалеко от села Оленевка в Черноморском районе.

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«Хотелось бы понять, кто и как должен решать вопрос со старыми захоронениями, особенно если кости и черепа сыплются на головы отдыхающих на берегу моря», – задают вопрос местные жители на портале «Активный гражданин» крымского правительства.

Глава села утверждает, что неоднократно обращался по этому вопросу в полицию, но дальше фиксации факта дело не идет.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.11.21

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