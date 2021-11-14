Поклонская объявила себя символом Крымской весны и заявила, что ее безопасность под угрозой

Экс-прокуроп Крыма, экс-депутат Госдумы, а ныне чрезвычайный и полномочный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что опасается за безопасность своей семьи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на минувшей неделе стало известно, что в начале октября Поклонская вместе с дочерью оформили в собственность квартиру площадью 119,2 кв м в Москве. Это жилье она получила в жилом комплексе, в котором находятся служебные квартиры управления делами администрации президента. Ряд СМИ в своих публикациях указали и название комплекса, и его адрес.

«После обсуждения всеми средствами массовой информации в течение нескольких дней «сенсации» о предоставлении мне квартиры за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти (с учётом того, что я бы никогда не смогла приобрести себе жильё, необходимое для работы в Москве, и за свою жизнь никогда не получала в собственность какое-либо жильё от государства – ни российского, ни украинского), какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому – в том числе людям, желающим совершить преступление в отношении меня, – написала Поклонская в своем telegram-канале. – А таких было и есть много – они обижены моей работой, потому что по совести всегда её выполняла, рисковала и не боялась угроз. Кому-то помешала украсть бюджетные деньги, кому-то помешала получить землю в неположенном месте, кого-то отправила в тюрьму за создание вооружённой банды и убийства...

Апогеем стала Крымская весна – я даже стала одним из её символов. Конечно, после этого были попытки лишить меня жизни, и даже пытались выкрасть моего ребёнка, но всё хорошо закончилось.

Семья, как известно, у меня маленькая: я и дочь, с которой мы и построили сами дом в селе, где не было ни дорог, ни электричества (газа и дорог, кстати, до сих пор нет).

Наши СМИ тоже полностью указали везде мою дочь. Удивительно, что даже Генеральная прокуратура России даёт подробную письменную информацию по мне на запрос иностранного агента.

С учётом изложенного, как говорится, «грех не воспользоваться» полными данными про меня и ребёнка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом «по-мужски» послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей. Выражаю благодарность за интерес к моей скромной персоне».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.11.21

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