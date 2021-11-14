На Украине попытались опровергнуть существование отдельной бригады, обещавшей уничтожать мигрантов

В вооружённых силах Украины нет 61-й отдельной пехотной егерской бригады, где заявили о готовности уничтожать мигрантов, которые попытаются проникнуть на территорию «Незалежной» с белорусско-польской границы, а страница бригады в соцсетях является фейковой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

Напомним, ранее на странице 61-й бригады в Фейсбуке было опубликовано заявление пресс-службы с угрозами в адрес мигрантов.

«Ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями», – говорилось в сообщении.

Однако украинские СМИ нашли подтверждение принадлежности бригады к вооружённым силам Украины. В одном из прошлогодних релизов командования ВСУ содержалась официальная ссылка на страницу 61-й бригады.

Позже пресс-служба 61-й бригады попыталась обвинить СМИ в «неправильной подаче сообщения».

«Военнослужащие 61 ОПЕБр никоим образом не будут применять оружие против мигрантов. Вместе с тем, под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника, и именно для борьбы с ними предназначена наша военная часть», – оправдались там.

«Одни пишут, что такого подразделения как «61 отдельная пехотная егерская бригада» не существует. Вторые годом раньше цитируют «фейковую» страницу. Ребята, вы там между собой договоритесь», – пишет телеграм-канал «КП в Украине».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.11.21

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