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Понедельник, 15 ноября 2021, 11:42 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму за сутки зарегистрировано 860 новых случаев ковида

В Крыму за сутки зарегистрировано 860 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 18 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 108 тысяч 644 зараженных, жертвами ковида стали 3 тысячи 270 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.11.21

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