Цифры не сходятся: в Крыму начали отчитываться о выполнении плана антиковидной вакцинации

В Крыму начали отчитываться о выполнении плана вакцинации против коронавируса. Согласно заявлениям республиканского минздрава, во всех территориях РК число привитых превысило 50% от плана, а некоторые муниципалитеты план уже даже перевыполнили.

Как сообщили в ведомстве, в Симферополе привито 83,9% жителей (речь только о взрослых), в Черноморском районе – 73,5%, в Армянске – 71,8%.

Превысили 60%-ный рубеж Алушта, Белогорск, Керчь, Судак, Ялта, а также Красногвардейский, Красноперекопский, Раздольненский, Сакский и Советский районы. На подходе к этому показателю, если верить отчетам, Евпатория, Феодосия, Бахчисарайский Джанкойский и Ленинский районы.

Самые низкие показатели отмечаются в Кировском, Первомайском и Симферопольском районах – от 52% до 56 %.

Озвученные данные не коррелируются с общими цифрами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации того же минздрава, всего в РК завершили вакцинацию (то есть поставили обе части вакцины) 610 тысяч 859 человек. Напомним, план составляет 1 млн 212 тыс 687 (что составляет 80% от общего числа совершеннолетних крымчан). То есть, привито в среднем 50,37% от плана и 40,3% от общей численности взрослого населения.

А если высчитать средний процент, исходя из показателей по муниципалитетам, то получается, что в Крыму привито более 60%, то есть в полтора раза больше.

Возможно, по территориям озвучены данные только по первой прививке – ее на сегодняшний день получили 803 тысячи 119 крымчан. Но, во-первых, иммунитет формируется через 21 день после второй аппликации, то есть считать число привитых по количеству один раз уколотых нельзя, а во-вторых, цифры все равно не сходятся. Да, 803 тысячи – это 66%, но от плана. А по территориям даны показатели, рассчитанные исходя из общего числа жителей. Но в этом случае 803 тысячи человек – это всего лишь 53%.

Наконец, стль высокие темпы вакцинации не коррелируются с темпами заболеваемости: по идее, чем выше процент привитых, тем ниже должен быть процент заболеваемости. Но в Крыму заболеваемость неуклонно растет, и суточная выявляемость подбирается уже к 900. По этому показателю Крым занимает 5 место в России после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Самарской областей. А, судя по темпам вакцинации, для того, чтобы достичь 60% охвата хотя бы первой прививкой республике понадобится еще не менее месяца.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.11.21

Киев продлит недействующий закон о самоуправлении в Донбассе, чтобы держать на крючке Москву. / Зеленский громит Донбасс, чтобы принудить Путина к личной встрече – военный обозреватель. / В Крыму за сутки зарегистрировано 860 новых случаев ковида. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»