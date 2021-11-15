В Крыму ожидается штормовой ветер

В Крым объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в сегодня днем и в течение суток 16 ноября ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. При порывах скорость будет достигать 25 м/с.

В связи с этим возможны чрезвычайные ситуации и аварии на объектах энергетики и ЖКХ, нарушение транспортного сообщения.

Крымчан и туристов просят избегать слабо закрепленных конструкций, деревьев и линий электропередач.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.11.21

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