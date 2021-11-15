Жительница Севастополя отдала мошенникам около 1 млн рублей – так она пыталась получить компенсацию за лекарства.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД Севастополе, 82-летней жительнице Нахимовского района позвонили по телефону и предложили получить компенсацию за ранее приобретенные лекарства и покупку так называемого медицинского сертификата.

«Злоумышленники звонили несколько раз и представлялись руководителями, бухгалтерами и инкассаторами крупного финансового учреждения. Каждый раз они требовали от пенсионерки осуществить срочный денежный перевод на продиктованные банковские якобы для решения возникшего вопроса с доставкой компенсации и сертификата, – рассказали в полиции. – По данному факту следственным отделом ОМВД по Нахимовскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные меры».

Всего пенсионерка перевела мошенникам 975 тысяч рублей.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 15.11.21

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