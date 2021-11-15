Просто бизнес: Россия нашла способ переманить грузовые суда из украинских портов

В России решили отказаться от существенного повышения портовых услуг. Соответствующий документ подготовлен в Минтрансе РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня каждое иностранное судно, заходя в российский порт, платит инвестиционный сбор на развитие инфраструктуры. В текущем году сумма платежа составляет около 5,1 млн рублей.

В 2022 году тариф собирались повысить почти на четверть – до 6,3 млн рублей с судна. Но теперь решено ограничиться 5,2 млн.

В 2023 году сбор вырастет до 6,1 млн рублей вместо 7,2 млн, планируемых первоначально.

Сдерживая рост портового платежа, правительство РФ надеется сделать повысить конкурентоспособность отечественных портов.

В Минтрансе поясняют, что грузовые порты России на Черном море – Новороссийск и Туапсе прямо конкурируют только с украинскими Одессой и Южным. При этом Украина с 2013 годы взимает портовый сбор в долларах. Например, в Одессе платеж составляет около 120 тыс долларов, или более 8,5 млн рублей.

В Минтрансе считают, сдержав рост сбора, удастся сделать российские порты для иностранных судов более привлекательными.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 15.11.21

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