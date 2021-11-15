В Крыму будут закрывать дороги во время снегопадов

В Крыму ввели ограничения движения транспорта во время неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в Службе автомобильных дорог РК, речь идет о горных участках дорог в период снегопадов.

«Движение будет ограничено для всех механических транспортных средств на осенне-зимний – весенний период, на период снегопада и гололедицы на время необходимое для уборки снега и ликвидации зимней скользкости», – уточнили в ведомстве.

Ограничения вводятся с 1 декабря по 1 марта и в первую очередь коснется Ангарского, Грушевского, Чучельского перевалов, а также участка Солнечная Долина – Перевал – Щебетовка трассы Феодосия – Алушта, дорог Гончарное – Ялта и Ялта – Танковое через гору Ай-Петри.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.11.21

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