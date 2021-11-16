В Крыму автомобиль влетел в здание администрации

В Крыму легковушка врезалась в здание администрации. Инцидент произошел в поселке Николаевка Симферопольского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, вчера в 22:20 водитель автомобиля Chevrolet на улице Советской не справился с управлением и врезался в здание поселкового совета. По данным ведомства никто не пострадал.

Выяснилось, что водитель лишен права управлять транспортными средствами (был участником ДТП и уехал места происшествия). Пройти медосвидетельствование на состояние опьянения он отказался.

Составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.11.21

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