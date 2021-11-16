В Крыму за сутки зарегистрировано 859 новых случаев ковида

В Крыму за сутки зарегистрировано 859 новых случаев коронавирусной инфекции. Впервые с 16 сентября выявляемость меньше, чем за минувшие сутки (накануне было 860). Говорить о каких-либо тенденциях пока рано.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 18 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 109 тысяч 503 зараженных, жертвами ковида стали 3 тысячи 288 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.11.21

В Крыму автомобиль влетел в здание администрации. / Лишимся миллиардов: Киев подсчитал будущие потери из-за запуска «Северного потока – 2». / Теперь Развожаев: президент вывел из президиума Госсовета страны губернатора Севастополя. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»