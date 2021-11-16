В Евпатории собираются застроить пляж и парк

В Крыму дошли руки до некогда знаменитого курорта Мойнаки, хотя упоминания старейшей грязелечебницы не было ни в реестре инвестпроектов, реализуемых в Республике, ни в списке инвестпредложений правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грязи лечебного озера вблизи современной Евпатории использовались с античных времен. Лечебница «Мойнаки» существовала с 1886 по 2011 год. К настоящему времени она разрушена и разграблена. Теперь крымская власть говорит, что вроде бы нашла инвесторов для ее возрождения.

На днях Мойнаки вдруг обозначились в информационном поле. Первое сообщение появилось как пост на странице главы Крыма Сергея Аксёнова в соцсети, на сайте правительства этой новости нет.

«Подписаны соглашения о комплексном освоении территории у озера Мойнаки в Евпатории. Соглашения предусматривают строительство туристических и жилищно-рекреационных комплексов с развитой инфраструктурой и обустроенной набережной вокруг озера Мойнаки. Общая сумма инвестиций составит порядка 35 млрд рублей, из которых капитальных инвестиций…. Благодаря проекту на территории полуострова будет идти строительство более 400 тысяч квадратных метров апартаментов, гостиниц и жилья», – сообщает Аксёнов и упоминает о школе и двух детсадах, которые обещает построить инвестор.

Здесь становится понятно, что речь идет не о восстановлении и развитии здравницы, а опять о строительстве жилья и дач для богатых.

Возможно, раздражение крымчан вызвали этот полуофициальный статус поданной таким образом новости. Большинство комментариев под постом носят резко негативный характер: «Озеро умрет, были исследование в этой области», «Хана Мойнакам!!!! «Какие апартаменты? Вся территория рекреационная…», «Вы своими стройками уже и так большую половину Крыма угробили. Может пора остановиться?».

Однако, не так давно название «Мойнаки» все же мелькало и в информации Совмина. В октябре, по данным главы Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка, под руководством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина прошло заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Там, как оказалось, был одобрен проект «Комплексное освоение территории у Мойнакского озера в г. Евпатория». Упоминалось освоение 28,74 га территории и 21 млрд инвестиций.

Инвесторы обещают передать городу часть жилья для нуждающихся категорий граждан, а за это за бюджетный счет им обеспечат реконструкцию электроподстанции до необходимой мощности.

В качестве инвесторов масштабного проекта названы ООО «Славянский дом» и «Симферопольская девелоперская компания». «Славянский дом» родом из Анапы, где его хозяин занимается строительством (имеет несколько компаний со схожими названиями и 1-2 сотрудниками).

«Симферопольская девелоперская компания» крымчанам гораздо ближе. Единственный учредитель – Эдуард Гривковский – зарегистрировал ее только в августе 2020 года с уставным фондом 10 тыс руб, числится там тоже один человек, но при этом он успел за прошлый год «заработать» 8,5 млн руб убытка.

Эдуард Гривковский связан с крупными девелоперскими проектами, растущими из Москвы, он возглавлял процесс строительства микрорайона «Жигудлина роща» в Симферополе.

Но судя по всему, у Гривковского остались и крепкие деловые связи в Большой Ялте, где он процветал в украинские годы. Там он и сейчас владеет, например, ООО «Дом композитора». В молодые годы он был депутатом от специфической региональной партии «Союз» в Верховном совете Крыма. Тогда же его брат Вадим Гривковский был депутатом Верховной Рады Украины от блока Владимира Литвина. Интересно, что теперь Вадим Гривковский, как гражданин Украины, владеет долей в компании «Лоза – 17» – винодельни в Черкассах, а в качестве российского гражданина – вместе с братом владеет (60% на 40%) ООО «Санаторий Киев» в Ялте. Санаторий братьев, вопреки названию, занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Единственный официальный документ, появившийся в связи с озером Мойнаки – это распоряжение Совмина Крыма № 1474, которым предлагается два земельных участка площадью 22,98 га и 10,18 га предложить принять из крымской в федеральную собственность Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Подписано распоряжение Юрием Гоцанюком.

Адрес меньшего участка (90:18:010106:104) – Евпатория, ул Франко-набережная. При этом такой улицы в Евпатории нет: есть улица Франко и Лазурная набережная. Они пересекаются в районе пляжа «Искра». Половину этого пляжа и передают в федеральную собственность.

Адрес большего участка (90:18:000000:1186) вообще не указан. Но, судя по кадастровой карте, в его границы попадают территория санатория «Родина», весь Мойнакский парк и часть побережья. Сейчас львиная доля участка – это зеленая зона.

Похоже, Аксёнова и Гоцанюка не особенно спрашивали, когда распределяли эти земли.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 16.11.21

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