Минтуризма Крыма: Места в отелях на новогодние праздники быстро раскупают

Места в гостиницах и отелях Крыма на новогодние праздники распроданы уже на 60%. Об этом заявили в министерстве курортов и туризма РК.

Как уже сообщал «Новый День», с 27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, в Крыму официально зафиксировали 239,7 тысячи туристов.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.11.21

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