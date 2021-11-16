В ДНР после долгого перерыва доставят партию российской вакцины

В Донецкую народную республику 25 ноября прибудет партия вакцины от Covid-19.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Минздрава ДНР Александр Оприщенко.

В республике ожидают 250 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».

«В ходе рабочего совещания в Минздраве обсудили готовность складских помещений, транспортировку вакцины в учреждения, а также порядок приема, пересчета и распределения вакцины по прививочным пунктам. Минздравом предприняты все возможные меры по сокращению срока доставки вакцины в учреждения с целью продолжения кампании по вакцинации как можно скорее» – рассказал Оприщенко.

Отметим, что последний раз российская вакцина доставлялась в Донбасс в августе в количестве 90 000 доз, до этого в июле (86 тысяч доз). Первые поставки начались в феврале 2021 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.11.21

Киев обвинил Россию в затягивании территории ЛДНР в своё пространство. / В Евпатории собираются застроить пляж и парк. / Минтуризма Крыма: Места в отелях на новогодние праздники быстро раскупают. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»