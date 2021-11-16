На границе Белоруссии с Украиной появятся российские «Искандеры»

Белоруссия «уже имеет» российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

По его словам, сейчас формулируются конкретные задачи для новых комплексов, поставка которых ожидается в ближайшее время.

«Искандер – это очень хороший ракетный комплекс. Эта работа по поручению главы государства проводилась и проводится в военных ведомствах. На сегодняшний день мы видим, что Российская Федерация практически закончила перевооружение на данный ракетный комплекс и мы тоже хотим его у себя иметь.

Хотя можно сказать, что мы его уже имеем. Не выдам вам я сильно военную тайну, у нас есть региональная группировка войск, в состав которой также входит этот ракетный комплекс, который, если понадобится и если будет необходимость, прибудет на нашу территорию и будет с нами выполнять задачи», – приводит слова министра РИА Новости.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается разместить «Искандеры» на границах Польши и Украины и уже попросил российского лидера о поставках.

«Сейчас тормошу вашего президента (Владимира Путина), мне надо здесь ваши эти 500-километровые ракетные установки «Искандер», – заявлял белорусский президент.

Симферополь, Валентин Карамазов

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