В Крыму провели испытания антиковидной вакцины «Лассо»

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского провели испытания разработанной в вузе антиковидной вакцины «Лассо» на гуманизированных мышах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гуманизированные мыши – это животные, имеющие функционирующие человеческие гены, клетки, ткани и органы. Их используют в биологических и медицинских исследованиях для терапии человека.

В КФУ на мышах протестировали как интраназальную форму вакцины, так и инъекционную.

«Наиболее тяжелые проявления болезни у гуманизированных мышей наступали в среднем на десятые сутки моделирования COVID-19 и проявления тяжелого острого респираторного синдрома. Коррекция в виде применения вакцины обеспечила выживаемость животных до 30 суток и более», – отметила научный сотрудник Центральной научно-исследовательской лаборатории КФУ, кандидат биологических наук Татьяна Макалиш.

Наиболее эффективной оказалась интраназальная вакцина.

«Несмотря на более острое начало заболевания у тех мышей, которых вакцинировали интраназально, дальнейшее течение болезни происходило с меньшими проявлениями патологических изменений, и к 30-м суткам морфологическая картина паренхимы лёгких по отдельным параметрам была сравнима с интактными животными, которых ничем не заражали, – рассказал заведующий кафедрой молекулярной генетики и биотехнологий Крымского федерального университета, доктор биологических наук Владимир Оберемок. – Конечно, чем ближе мы к контрольной группе, которая не переживала болезнь, тем лучше. Это уже семимильный шаг в наших исследованиях, ведь теперь мы увидели положительные результаты не на обычных кроликах и мышах, которых мы ранее вакцинировали и наблюдали за появлением антител, а на гуманизированных мышах с человеческим рецептором ACE2, а это уже более близкая к реальности ситуация».

Специалисты Крымского федерального университета начали работу над созданием оригинальной олигонуклеотидной вакцины от коронавируса, которая состоит из фрагмента нуклеиновой кислоты в форме лассо, в марте 2020 года. В декабре учёные сообщили о формировании специфических антител у животных на конструкции разработанной вакцины.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»