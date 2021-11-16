Хуснуллин озвучил результаты исследования воды из-под Азовского моря

Под Азовским морем нашли несколько пластов питьевой воды. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Вода под Азовским морем найдена. Несколько пластов, – цитирует чиновника ТАСС. – Часть воды находится с примесью соли минерализованной, но последние пробы у нас уже есть – вода питьевая».

По его словам, окончательные результаты проб будут готовы в 2022 году.

Напомним, разведывательные работы по определению объемов и качества запасов пресной воды начались в Азовском море в мае.

Специалисты «Росгеологии» выдвинули предположение, что подрусловый сток рек в акваторию Азовского моря достигает 2 млрд кубометров в год. В этом случае ежегодно можно будет качать в Крым около 1 млрд кубов.

Предварительное научное обоснование должны были подготовить к 1 июля.

Росгеология о получила на геологоразведку 300 млн рублей и передвинула дату оглашения результатов на конец сентября. А потом заявила, что нужно пробурить более глубокие скважины – до 500 метров.

В начале ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал, чтобы Росгеология до 27 декабря 2021 года направила в Роснедра информацию по результатам выполнения II и III этапов геологоразведочных работ под Азовским морем. На основе этого отчета будет принято решение о выделении субсидии на проведение в акватории дистанционных геофизических исследований и бурение поисковых гидрогеологических скважин.

Не прошло и двух недель, как выяснилось, что воду пить можно.

Симферополь, Лиана Макоба

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