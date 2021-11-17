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Среда, 17 ноября 2021, 16:21 мск

Новости Крым

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В Крыму облегчили жизнь заведениям общепита

В Крыму облегчили жизнь барам, ресторанам, кафе и прочим заведениям общепита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов внес очередные изменения в указ №63-У от 17 марта 2020 года. Коррективы коснулись режима работы заведений общепита: теперь им разрешено круглосуточно доставлять заказы на дом. Ранее это можно было делать с 8 до 23 часов.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»

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