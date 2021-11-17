Севастополь входит в тройку регионов России самым большим количеством мусора на одного человека

Севастополь вошел в тройку регионов России самым большим количеством мусора на одного человека. Рейтинг составила международная аудиторско-консалтинговая сети FinExpertiza по данным Росстата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «лидером» стал Сахалин, где в 2020 году каждый житель произвел 1216 кг отходов. На втором месте Тульская область с показателем 1025 кг.

Севастополь замыкает первую тройку – в пошлом году на каждого жителя пришлось по 1009 кг мусора. И это при том, что город почти на четверть сократил образование отходов по сравнению с 2019 годом.

Соседний Крым, наоборот, нарастил этот показатель на 29% – до 782,5 кг на человека. И это на 22,5% меньше, чем в Севастополе.

Севастополь, Лиана Макоба

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