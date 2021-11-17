В Крыму до смерти избили ребенка-инвалида

В Симферополе няня избила ребенка-инвалида. 7-летний мальчик скончался.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов Симферополя тела 7-летнего мальчика с инвалидностью. Согласно результатам медицинского заключения, смерть наступила от попадания рвотных масс в дыхательные пути в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ), задержана жительница Красногвардейского района, работавшая няней.

Возбуждено уголовное дело. Следствие готовится предъявить няне обвинение.

Симферополь, Олег Яковенко

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