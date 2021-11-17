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Среда, 17 ноября 2021, 16:21 мск

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Ожидаемо: в Симферопольском районе выбрали нового главу

В Симферопольском районе Крыма выбрали нового главу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», место главы районной администрации стало вакантным в середине октября, когда ушел в отставку Дионис Алексанов. На него претендовали первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк (он был и.о. главы района в течение последнего месяца), заместитель председателя Симферопольского райсовета Борис Селютин, глава администрации Николаевского сельского поселения Андрей Доманицкий и экс-депутат Бахчисарайского горсовета Андрей Поздняков.

Депутаты Симферопольского райсовета ожидаемо выбрали Дениса Кратюка.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»

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