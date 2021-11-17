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Среда, 17 ноября 2021, 17:45 мск

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В Евпатории отстранили председателя горсовета и «почистили» ряды депутатов

В Евпатории отстранили от должности председателя городского совета Олесю Харитоненко. Такое решение приняли сегодня депутаты.

Как уже сообщал «Новый День», в конце октября Евпаторийский городской суд принял аналогичное решение по ходатайству старшего следователя ГСУ СК Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю. В ходатайстве указывалось, что Харитоненко предъявлено обвинение в совершении преступления.
Горсовет решения суда исполнять не торопился – вопрос рассмотрели только сегодня и приняли решение отстранить Харитоненко временно – «на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от занимаемой должности».

Кроме того, горсовет лишил полномочий двух депутатов – коммуниста Василия Билана и единоросса Александра Полежако – за «недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера».

Еще один единоросс – Вячеслав Степанов остался без должности председателя комитета по вопросам жизнеобеспечения, ЖКХ и развития городской инфраструктуры.

Евпатория, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»

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