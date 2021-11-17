Занимательная статистика от Развожаева: в Севастополе заявляют о хороших темпах вакцинации, но путаются в цифрах

В Севастополе заявляют об улучшении ситуации с COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно официальным данным городского правительства выявляемость инфекции снижается с 11 ноября: тогда зафиксировали 354 новых случая (на 2 меньше, чем накануне), в субботу, 13 ноября, – 352, в понедельник – 347, вчера – 344. Число умерших в течение 5 дней не превышает 10 человек в сутки. Например, 16 ноября зафиксировано 7 летальных исходов.

В правительстве сообщают: на утро 17 ноября сделали прививку от коронавируса 218 тысяч 665 человек. Второй этап вакцинации прошли 182 тысяч 719 жителей региона.

У губернатора Михаила Развожаева другие цифры и трактует он их весьма оригинально: «Темпы вакцинации в Севастополе хорошие, – цитирует градоначальника «Комсомольская правда». – Первым компонентом вакцины привились 180 тысяч человек, всего разными компонентами вакцин привито 300 тысяч человек. Нам необходимо привить еще около 30 тысяч человек, чтобы говорить о достижении коллективного иммунитета».

Напомним, иммунитет вырабатывается только через 21 дней после второй прививки, так что говорить и коллективном иммунитете можно будет только тогда, когда вакцинацию завершат, поставив обе прививки, 328 тысяч горожан. И уж тем более при подсчете привитых никто не складывает тех, кто поставил первую прививку, и тех, кто уже завершил вакцинацию, получив второй компонент.

Странно, что губернатор Севастополя этого не знает. А если знает – тем более странно: зачем он пытается манипулировать статистикой?

Исходя из данных, опубликованных сегодня на сайте городского правительства, на сегодняшний день в городе привито всего 66%, и нужно провакцинировать еще треть. А исходя из цифр Развожаева, коллективный иммунитет составляет всего 37%.

Севастополь, Лиана Макоба

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