«Обвинили всех, кроме виновников»: в Киеве завершено следствие о расстрелах на Майдане

Главное бюро расследований (ГБР) Украины объявило о завершении следствия «по факту кровавых событий в центре Киеве 18-20 февраля 2014 года». Главным виновником, по версии ГБР, является действующий на тот момент президент Виктор Янукович, который якобы организовал «преступную группу» для расстрела протестующих.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте ведомства.

В «группировку, совершившей злодеяния», по словам следователей, входили министр обороны Украины, глава СБУ и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра, министр внутренних дел Украины и его заместитель, начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Украины, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД Украины в г. Киеве, заместитель начальника Главного управления – начальник милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве и командир ГМОП «Беркут», подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве.

В ближайшее время материалы следствия будут переданы в суд, после ознакомления с делом представителей защиты.

Между тем, ГБР никак не упомянуло зачинщиков госпереворота в Киеве 2014 года, которых независимые расследователи и общественность считают главными организаторами расстрелов на Майдане, о чём имеются многочисленные материалы и свидетельства.

Даже следствие Генпрокуратуры при Петре Порошенко официально задокументировало показания самих фигурантов, которые хвалились расправами над «беркутовцами».

«Обвинили всех, кроме виновников» – выразил общее мнение украинских пользователей интернета один из комментаторов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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