Арабский инвестор оценил бизнес-климат на Украине хуже, чем в Зимбабве и обвинил Национальное антикоррупционное бюро в коррупции.

«Мы хотели развивать на Украине IT-сектор и недвижимость. Как только договоренности были достигнуты, уже на следующий день ко мне приехали люди. Назвали имена своих руководителей – Артем Сытник и Гизо Углава. И было условие от руководителей НАБУ: мы должны отдать им часть денег, если хотим работать в этой стране, – заявил предприниматель Рашид Сирхинд в интервью изданию «Вести Лос-Анджелеса». – Я думал, что Украина – большая европейская страна, и мы сможем сотрудничать. Но даже в Зимбабве нам было эффективнее и приятнее реализовывать проекты и работать, чем на Украине».

Артем Сытник был занесен в реестр украинских коррупционеров еще в 2019 году, но это не мешает ему возглавлять Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Киев, Платон Ефимчук

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