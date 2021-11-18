Боснийские фанаты избили украинских болельщиков за попытку оскорбить Россию

Боснийские футбольные фанаты избили украинских болельщиков за попытку оскорбить Россию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», драка произошла в Зенице на стадионе «Билино Поле» во время игры между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Матч проводился в рамках восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Украинцы, решив передать недобрый привет РФ, вывесили на трибуне российский триколор вверх ногам. И тут же были атакованы боснийскими болельщиками. Из-за массовой потасовки пришлось остановить игру, дерущихся разнимала полиция.

Согласно основной версии, боснийцы решили, что украинцы развернули сербский флаг, и приняли оскорбление на свой счет.

Кстати, матч украинцы выиграли и вышли на этап стыковых матчей. Команда Боснии и Герцеговины в финальную часть мундиаля не пробилась.

Киев, Платон Ефимчук

© 2021, РИА «Новый День»