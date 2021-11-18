В Верховной раде заявили: власти Украины сами отдали Крым России – в обмен на определенные обещания

Киев, Ноябрь 18 Новый День, Платон Ефимчук) – Россия не отбирала Крым у Украины, власти страны сами отдали полуостров, чтобы РФ не вмешивалась в события начала 2014 года. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива.

«Украина и украинская власть отдала Крым на откуп за легализацию государственного переворота, который произошел в 2014 году. Тогда произошел передел власти, и чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым», – утверждает он.

Парламентарий подчеркнул, что референдум, проведенный в Крыму марте 2014 года абсолютно легитимен: жители полуострова искренне голосовали за присоединение к России, так как не хотели жить в государстве, где героизируется нацизм и отрицается советское прошлое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за свои высказывания Кива уже попал под прессинг украинских властей: в отношении него возбудили несколько уголовных дел, 16 ноября у него провели обыски сотрудники Генпрокуратуры и следователи ГБР, в тот же день его лишили наградного оружия, а вчера – ученой степени.

В ОПЗЖ действия властей называют «зачисткой неугодных» и борьбой с теми, кто выступает за прекращение войны и восстановление «братских отношений с Россией».

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