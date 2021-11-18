70-летний жених из Севастополя нанял детектива следить за невестой – все закончилось плохо

Пожилой ревнивец из Севастополя нанял детектива, чтобы проследить за возлюбленной. Тот отправил женщину в больницу, а себя вместе с заказчиком – на скамью подсудимых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 70-летний мужчина приехал в Севастополь из Ростова, на новой работе познакомился с 44-летней горожанкой и решил на ней жениться. Дама была не против. Однако жених чувствовал себя неуверенно: ревновал невесту, донимал претензиями, следи за ее общением в соцсетях. В итоге подруга заблокировала его во всех мессенджерах и задумалась: а так ли уж сильно она хочет замуж.

Ревнивец не сдался и нанял человека проследить за невестой, чтобы выяснить, встречается ли она еще с кем-нибудь. 25-летний детектив вышел «на дело» под кайфом, напал на «объект» и избил.

Женщина оказалась в больнице, а не состоявшийся жених и его «агент» – в полиции. Первого будут судить за нарушение неприкосновенности частной жизни, второго – за разбой, пишет telegram-канал «Mash на волне».

Севастополь, Олег Яковенко

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