Экс-директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя признал вину

Бывший директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадим Кирпичников признал вину и сотрудничает со следствием.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, Кирпичникову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) по 2 эпизодам.

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что осенью 2020 года чиновник, возглавлявший тогда главное управление потребительского рынка и лицензирования Севастополя (позже реорганизованного в соответствующий департамент), без проведения торгов заключил договоры на длительные сроки с коммерческой организацией и частным предпринимателем на размещение нестационарных торговых объектов на пляже «Мыс Хрустальный» и набережной Корнилова. Данные договоры предусматривали пониженную оплату, хотя другие владельцы торговых объектов готовы были предложить плату выше подписавших документы конкурентов.

В итоге бюджет Севастополя недополучил более 1 млн рублей.

«В ходе допроса Кирпичников свою вину признал. Он дает последовательные показания, сотрудничает со следствием, – сообщили в ведомстве. – В связи с этими обстоятельствами сегодня по ходатайству следователя Киевский районный суд города Симферополя избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста».

Севастополь, Олег Яковенко

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