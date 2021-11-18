Правительство РФ выделило дополнительные средства на создание центра селекции винограда в Крыму

Правительство России дополнительно выделило более 1,6 млрд рублей на создание центра селекции винограда в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о создании нового подразделения на базе Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач».

Предполагается, что в него войдут научные лаборатории, центр экспериментальной биотехнологии, специальные помещения для выращивания саженцев, лекционные и дегустационные залы, винохранилище и энотека. Общая площадь нового подразделения превысит 18 тыс квадратных метров.

Дополнительные средства на строительство центра понадобились из-за горного рельефа и сложных грунтов. Кроме того, в проекте увеличилась протяженность инженерных сетей, которые будут обеспечивать здание водой, газом и электричеством.

Открытие центра запланировано на 2025 год.

Симферополь, Олег Яковенко

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