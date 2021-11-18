Союз промышленников Украины объявил о «беспрецедентных проблемах» в отрасли

Системный кризис в украинской промышленности, наблюдавшийся в последние десятилетия, драматически усугубился в связи с резким ростом цен на энергоносители.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Украинской ассоциации промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Поего словам, наибольший обвал произошёл в машиностроении.

«Ситуация очень серьезная. Системный кризис в промышленности Украины, особенно в наукоемких отраслях, имел место еще задолго до аномального роста цен на газ. Даже показатели прошлого года и первой половины нынешнего демонстрировали, что речь идет, по сути, о стагнации, резком обвале производства, особенно в таких отраслях как машиностроение.

Аналогично – во всех отраслях, где природный газ является не только энергоносителем, но и сырьем. В частности, в химии, где в себестоимости удобрений доля природного газа составляет до 80%.

К этому можно добавить беспрецедентную проблематику высокого морального и физического износа наших промышленных основных фондов. В среднем по стране этот износ достигает 65-70%. А по таким направлениям, как подвижной состав «Укрзализницы» – локомотивные парки изношены на 98%, парк пассажирских вагонов – на 85%.

Все это негативно влияет на такие показатели как энергоемкость продукции, производительность труда и т.д. Наш украинский ВВП по энергоемкости в 3-4 раза выше, чем в государствах Восточной и Центральной Европы.

И рост цен на энергоносители еще больше усугубляет эти проблемы», – приводит слова Кинаха «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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