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Четверг, 18 ноября 2021, 17:43 мск

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Путин: «Киев демонстративно не выполняет Минские соглашения»

Фото РИА «Новый День»

Кризис на востоке Украины далёк от завершения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на коллегии МИД РФ заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что из-за действий Украины не видно конца войне в Донбассе.

«Кризис на Украине далёк от разрешения, Киев демонстративно не выполняет Минские соглашения», – отметил он.

Президент Россиии добавил, что Франция и Германия на словах не оспаривают значение минских договорённостей, однако на деле игнорируют действия Украины и потакают подрыву процесса урегулирования Киевом, что заводит переговоры в тупик.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»

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