Не выдержала конпкодавства: Верховная рады Украины едва не сгорела во время заседания (ВИДЕО)

Зал заседаний Верховной рады Украины едва не сгорел во время заседания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне во время заседания, созванного по требованию президента Владимира Зеленского. Необходимо было срочно рассмотреть несколько финансовых вопросов. Однако во время первого же голосования от пульта одного из депутатов повалил дым.

Это вызвало оживление в зале

Депутаты бросились к источнику дыма и начали снимать происходящее на телефоны. И только один сообразил, что пульт надо потушить.

«Такого турборежима опять не выдержала система «Рада». Пульт депутата Артема Нагаевского задымился и начал плавиться, – рассказал в соцсетях депутат Александр Качура. – Егор Чернев быстро схватил огнетушитель и прекратил горение. Очередное подтверждение того, что пора менять систему на новую или переходить на голосование руками».

Украинцы шутят: «Пульт Нагаевского сгорел на работе»; «Техника не выдержала усердия настоящего слуги народа», «Даже технике надоело терпеть бездумное кнопкодавство».

Отметим, что аналогичная электронная система голосования «Рада» была установлена и в Госсовете Крыма, но летом там начался ремонт, в ходе которого планируется заменить все оборудование.

Киев, Платон Ефимчук

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