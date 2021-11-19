Закрытый процесс: Верховному суду Крыма понадобилось новое здание

В Крыму собираются построить новое задние Верховного суда. Проект недешевый: только за проектирование власти готовы 43,6 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подрядчика определят в ходе закрытого конкурса, который позволяет направить уведомления о закупке ограниченному кругу фирм, причем участников определяет сам заказчик.

«Соответственно, техзадание к конкурсу не публикуются, – отмечает telegram-канал «Акценты». – То есть, пока даже невозможно узнать, сколько будет этажей, кабинетов и залов заседаний в новом здании Верховного суда Крыма».

Симферополь, Олег Яковенко

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