В Крыму панируют приступить к созданию сети яхтенных марин в 2022 году

В Крыму в к 2030 году планируют создать сеть из 13 яхтенных марин и 21 портопункта. Об этом в рамках форума «Открытый Крым» сообщил начальник управления дорожной деятельности министерства транспорта РК Вячеслав Курбанов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», марины и портопункты разместят в защищенных акваториях, оснастив необходимой инфраструктурой для обслуживания яхт и пассажиров. По словам чиновника, одновременно на стоянках можно будет размещать до 3 тысяч яхт.
Марины предполагается построить в Алуште, Ялте, Севастополе, Евпатории, поселках Черноморское и Яковенково, в Керчи. Две последних стоянки обещают начать обустраивать уже в следующем году.
Кроме того, программа предусматривает строительство 4 причалов для круизных судов и 50 – для пассажирских теплоходов.
Весь проект оценивается в 70 миллиардов рублей. Более 4 млрд на эти цели выделят из федерального бюджета в рамках ФЦП, остальные деньги предполагается получить от инвесторов или на условиях государственно-частного партнерства.
Алушта, Лиана Макоба
© 2021, РИА «Новый День»
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