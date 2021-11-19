В Крыму вернулись к вопросу введения туристического сбора

В Крыму вернулись к вопросу введения курортного сбора.

Как уже сообщал «Новый День», эксперимент по взиманию с туристов денег на поддержание курортной инфраструктуры должен был стартовать 1 мая 2018 года в пяти регионах России. Севастополь сразу отказался от участия в программе, Крым отложил введение сбора сначала до 1 мая 2019 года, а затем на неопределенный срок, а в конец прошлого года мораторий продлили до мая 2022 года.

Между тем, по итогам 2018 года общие сборы трех регионов, начавших эксперимент, составили 313 млн рублей, в 2019 – около 1 млрд.

Что подтолкнуло крымских чиновников вернуться к рассмотрению вопроса, пока не ясно, однако на официальном портале правительства республики опубликовано постановление Совмина, согласно которому муниципалитеты, желающие принять участие в эксперименте по введению курортного сбора, должны направить в правительство РК соответствующие заявки до 31 декабря текущего года.

Изменил свою позицию и Севастополь: «Мы будем участвовать. Поддерживаю идею, – заявил губернатор Михаил Развожаев. – Это позволит городу направлять больше средств на благоустройство и развитие туристической инфраструктуры. Она у нас испытывает огромную нагрузку в летний сезон».

Симферополь, Лиана Макоба

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