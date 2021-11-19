Крыму необходимо сократить объем захоронения отходов более чем в 99 раз

В течение 9 лет Крыму предстоит сократить объем захоронения отходов более чем в 99 раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем году объем образующихся в республике бытовых отходов вырос на 29% и составил 782,5 кг на каждого жителя. Иными словами, за год в Крыму образовалось около 1,5 млн тонн мусора. И только 1% из этого объема подвергся обработке. Остальное захоронили на полигонах.

В текущем году схожая ситуация. При этом к 2030 году республика, как и вся Россия, должен полностью отказаться от захоронения и перейти на переработку. Предполагается, что в течение 2 лет в республике создадут два экотехнопарка, которые кардинальным образом изменят ситуацию.

Однако есть проблемы, у которых пока нет решения: например, с переработкой опасных отходов, стройматериалов и автомобильных шин. « Утилизацией отслуживших срок батареек, ламп и автомобильных покрышек должны заниматься специализированные организации. Еще более сложная ситуация складывается со строительным мусором, так как его утилизация не входит в ведение ни в одного из предприятий данного сектора», – цитирует замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Жанну Дикую РИА Новости Крым, добавляя: площадь несанкционированных свалок в Крыму превышает 1 миллион квадратных метров, на их ликвидацию потребуется не менее 3 лет.

Симферополь, Олег Яковенко

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