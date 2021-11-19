В Севастополе решили ослабить антиковидный режим

В Севастополе решили ослабить антиковидные ограничения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 22 ноября в городе в очном режиме возобновят работу детские студии, кружки и секции. С этого же дня театрам и кинотеатрам разрешено увеличить заполняемость зрительных залов до 70%.

С 26 ноября будет отменен запрет на работу кафе, баров и ресторанов с 23:00 до 6:00. Правда, попасть в заведения общепита по-прежнему можно будет только по QR-коду.

Послабление режима повышенной готовности в правительстве города объяснили стабилизацией ситуации с COVID-19.

Севастополь, Олег Яковенко

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