Экс-мэру Ялты прочат министерское кресло

На пост министра культуры Крыма прочат экс-мэра Ялты Андрея Ростенко.

Как уже сообщал «Новый День», вчера Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест на 2 месяца главу республиканского министерства культуры Арину Новосельскую – ей предъявлено обвинение в получении взятки в размере 25 млн рублей.

До назначения нового министра руководить ведомством будет первый заместитель Татьяна Манежина.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»