В Крыму резко снизилась выявляемость коронавируса

В Крыму за сутки, 21 ноября, зарегистрировано 814 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 8% меньше, чем за 20 ноября, когда было выявлено 884 заболевших.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 20 человек. Отметим, что накануне в РК обновили антирекорд по смертности от ковида: 24 человека в сутки. Это самый высокий показатель за весь период пандемии.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 114 тысячи 716 зараженных, жертвами ковида стали 3 тысячи 418 крымчан.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2021, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube