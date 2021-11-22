В Крыму резко снизилась выявляемость коронавируса

В Крыму за сутки, 21 ноября, зарегистрировано 814 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 8% меньше, чем за 20 ноября, когда было выявлено 884 заболевших.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 20 человек. Отметим, что накануне в РК обновили антирекорд по смертности от ковида: 24 человека в сутки. Это самый высокий показатель за весь период пандемии.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 114 тысячи 716 зараженных, жертвами ковида стали 3 тысячи 418 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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