Пока Украина пугает своих граждан мнимым нападением России, в Крыму закладывают бюджетные день на лечение украинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Госсовете Крыма обсуждается проект республиканского бюджета на 2022 год, а также на 2023 – 2024 годы. В числе прочего, в бюджете предусмотрены субвенции на оказание медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства.

Так, в 2022 году на эти цели предполагается выделить 71,1 млн рублей, в 2023 году – 78 млн, в 2024 году – 91 млн. Это всего в 2 раза меньше, чем закладывается на лекарственное обеспечение всех крымских льготников.

Симферополь, Олег Яковенко

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