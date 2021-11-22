Прокуратура подала в суд на администрацию Симферополя

Прокуратура Железнодорожного района Симферополя провела проверку исполнения требований законодательства об охране природы.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, установлено, что зеленые насаждения в парке культуры и отдыха имени Гагарина в Симферополе переданы администрации парка единым массивом в количестве 5,8 тыс штук общей стоимостью 1,7 млн рублей.

При этом инвентаризация в отношении земельных насаждений надлежащим образом не проведена, что делает возможным незаконно, без разрешительных документов, сносить здоровые деревья и кустарники.

«Отсутствие учета зеленых насаждений, их систематического обследования не позволяет надлежащим образом осуществлять содержание и охрану зеленых насаждений, обеспечивать своевременное выявление аварийно-опасных деревьев, принимать обоснованные решения об их вырубке», – отмечают в ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании бездействия департамента городского хозяйства администрации Симферополя незаконным и попросила обязать чиновников провести долгосрочную оценку (инвентаризацию) зеленых насаждений.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Симферополь, Олег Яковенко

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